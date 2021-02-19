Kağıthane'de bir sürücü, aracıyla ilerlerlerken otomobili alev aldı. Sürücü, kendini aracın dışına attı.

Yanarak ilerleyen otomobil, bir evin önündeki doğal gaz kutusuna çarptı. Yangın doğal gaz kutusuna ve binadaki elektrik kablolarına da sıçradı. Mahallede panik yaşandı. Doğal gaz ve elektrik hattı kesildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.