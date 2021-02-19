Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kağıthane'de otomobil doğal gaz kutusuna çarptı
İstanbul Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz dağıtım kutusuna çarptı. Doğal gaz kutusu ve elektrik kablolarına da sıçrayan yangın söndürüldü.
Kağıthane'de bir sürücü, aracıyla ilerlerlerken otomobili alev aldı. Sürücü, kendini aracın dışına attı.
Yanarak ilerleyen otomobil, bir evin önündeki doğal gaz kutusuna çarptı. Yangın doğal gaz kutusuna ve binadaki elektrik kablolarına da sıçradı. Mahallede panik yaşandı. Doğal gaz ve elektrik hattı kesildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası Yangın
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