Polis ekipleri, dün İsmetpaşa Mahallesinde Demircioğlu Caddesi üzerinde inşaat firması görünümünde faaliyet gösteren ruhsatsız kahvehanede büyük çaplı kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, pizzacı kılığına girdi

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirtilen adreste kumar oynayan şahışların güvenlik kameraları ile yakalanmamak için tedbir aldıklarını tespit etti.

Bunun üzerine, sivil bir polis elinde pizza paketiyle sipariş getirmiş gibi zili çalarak kapıyı açtırdı ve içeriye girdi.

Kapının açılmasını fırsat bilen ekipler baskını gerçekleştirdi.

18 kişi suçüstü yakalandı

Kumarhaneye çevrilen işyerinde kimlikleri tespit edilen 18 kişi suçüstü yakalandı.

Poker masaları kurularak kumarhaneye çevrildiği anlaşılan mekanda, 6200 TL ve 1142 Amerikan Doları ile 286 adet poker pulu ve 35 deste poker kağıdı ile kumar oyununda kullanılan sair malzemeler ve içeriğinde isim ve para bilgileri tutulduğu belirlenen hesap defterlerine el konuldu.

Pandemi tedbirlerine aykırılıktan 40 bin 248 lira para cezası

Yapılan inceleme sonunda, kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı belirlenen 2 şahıs ile Kıbrıs’tan kurpiyerlik yapmak üzere getirilen 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Diğer şahıslara kumar oynamak ve pandemi tedbirlerine aykırılıktan toplamda 40 bin 248 TL idari para cezası kesildi.