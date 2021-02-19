Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 14:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kar kütlesine dayanamayan çatı çöktü
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan iş yerinin girişindeki çatı çöktü. Park halindeki bir araç ile iş yerinde hasara neden olan çökme, kameralara yansıdı.
İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi üzerinde bir iş yerinin önündeki çatı, üzerinde biriken kar kütlesine dayanamayarak çöktü.
Çökme sonucu park halindeki bir araç ile iş yerinde maddi hasar oluştu.
Çatının kaldırma çalışmalarına başlanırken, çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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