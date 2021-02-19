Havaların soğumasıyla tezgahlarda hamsi ve istavritin fiyatı 30, levrek ve çipura ise 45 ila 60 lira arasında satışa sunuluyor.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle çok sayıda balıkçı denize açılamadı, bu durum balık fiyatlarına yansıdı.

Pazardan balık alan vatandaşlar, fiyatlarda ciddi bir artış olduğunu söyledi.