Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 14:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Soğuk hava balık fiyatlarını vurdu
[Fotoğraf: İHA]
Yurdun büyük kısmında son bir haftadır etkili olan fırtına ve kar yağışı balık fiyatlarına olumsuz yansıdı. Çok sayıda balıkçı denize açılamazken, bu durum balık fiyatlarına yansıdı.
Havaların soğumasıyla tezgahlarda hamsi ve istavritin fiyatı 30, levrek ve çipura ise 45 ila 60 lira arasında satışa sunuluyor.
Olumsuz hava koşulları sebebiyle çok sayıda balıkçı denize açılamadı, bu durum balık fiyatlarına yansıdı.
Pazardan balık alan vatandaşlar, fiyatlarda ciddi bir artış olduğunu söyledi.
Etiketler: Kar Yağışı Fırtına
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