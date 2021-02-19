Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Nizip Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Samandöken Mahallesi'nde ikamet eden 11 kişinin COVID-19 testleri pozitif çıktı ve temaslı kişi sayısı arttı.
Bunun üzerine, Nizip İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallede 14 gün karantina uygulaması başlatıldı.
Mahalleye giriş ve çıkışlar durdurulurken jandarma ekipleri de kontrol noktası oluşturdu.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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