Nizip Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Samandöken Mahallesi'nde ikamet eden 11 kişinin COVID-19 testleri pozitif çıktı ve temaslı kişi sayısı arttı.

Bunun üzerine, Nizip İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallede 14 gün karantina uygulaması başlatıldı.

Mahalleye giriş ve çıkışlar durdurulurken jandarma ekipleri de kontrol noktası oluşturdu.