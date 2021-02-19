Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de bir köy ve bir sokak karantinaya alındı
Osmaniye'de artan koronavirüs vakaları üzerine bir köy ve bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacak.
Merkeze bağlı Issızca köyü ile Gebeli Mahallesi 3548 Sokak'ta pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, söz konusu köy ve sokakta karantina uygulaması başlatılmasına karar verdi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
Son Haberler
- 14:45
- 14:57
- 14:23
- 14:39
- 14:35
Sıradaki Haber
Emniyet dolandırıcıların yöntemlerini kısa filmle anlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz