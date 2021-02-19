Kar yağışının etkili olduğu Kastamonu’nun Cide ilçesinde yıkılan enerji nakil hatlarının yerine yeni enerji nakil hatları getiren tır, yükünü boşalttıktan sonra Kastamonu’ya dönüşe geçti.

Tipi nedeniyle görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü Kastamonu-Cide karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolda kaydı.

[Fotoğraf: İHA]

Kayan tır nedeniyle yol trafiğe kapandı. Yaklaşık 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği karayolunda kayan tır, ekiplerin çalışması ile 2 saat sonra kaydığı yerden kurtarılabildi.

Zincirsiz araçlara izin verilmiyor

Karayollarına bağlı araçlar ile kurtarılan tır yolda ilerleyemezken, diğer araçlar da sis ve tipi nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekiyor.

[Fotoğraf: İHA]

Ekipler, ayrıca güzergahta kar yağışıyla birlikte sis ve tipinin de etkili olması nedeniyle zincirsiz araçların geçişine müsaade etmiyor.