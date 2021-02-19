Ankara'daki Türkiye Barolar Birliği Hukuk Müzesi’nde diplomalardan ruhsatnamelere, Osmanlıca mahkeme kararlarından cübbelere kadar birçok özel parça yer alıyor.

Hukukun öyküsünün keşfedildiği müzede yer alan birbirinden özel yaklaşık 500 eser ziyaretçilerle buluşuyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Müzede yer alan Osmanlıca eserler, barkod okuma sistemi aracılığıyla Türkçe olarak okunabiliyor.

Hukuk bilinci için eğitimler veriliyor

Müzede aynı zamanda hukuk bilincinin oluşması için gönüllü eğitimciler tarafından toplumun her kesiminden ziyaretçilere eğitim veriyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Hukukun tarihsel sürecini merak edenler, Türkiye Barolar Birliği’nin internet sitesinden ve sosyal medya hesapları üzerinden hukuk müzesini ziyaret edebiliyor.

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Erkam Karakaya