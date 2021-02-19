Asurlulardan günümüze: Türkiye’nin ilk ve tek hukuk müzesi
Tarihi Asurlulara kadar dayanan Türkiye’nin ilk ve tek hukuk müzesi, barındırdığı özel eserlerle ziyaretçileri tarihte yolculuğa çıkarıyor.
Ankara'daki Türkiye Barolar Birliği Hukuk Müzesi’nde diplomalardan ruhsatnamelere, Osmanlıca mahkeme kararlarından cübbelere kadar birçok özel parça yer alıyor.
Hukukun öyküsünün keşfedildiği müzede yer alan birbirinden özel yaklaşık 500 eser ziyaretçilerle buluşuyor.
Müzede yer alan Osmanlıca eserler, barkod okuma sistemi aracılığıyla Türkçe olarak okunabiliyor.
Hukuk bilinci için eğitimler veriliyor
Müzede aynı zamanda hukuk bilincinin oluşması için gönüllü eğitimciler tarafından toplumun her kesiminden ziyaretçilere eğitim veriyor.
Hukukun tarihsel sürecini merak edenler, Türkiye Barolar Birliği’nin internet sitesinden ve sosyal medya hesapları üzerinden hukuk müzesini ziyaret edebiliyor.
Haber: Aynur Bayram
Kamera: Erkam Karakaya