Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli tarihçiler arasında yer alan Kemal Karpat, Osmanlı ve Türk tarihi üzerine araştırmalarıyla biliniyordu.

Karpat vefatının ikinci yılında, 19 Şubat'ta saat 14.00'te İstanbul Fatih'teki kabri başında anılacak.

Kemal Karpat için Yasin-i Şerif okunup dualar edilecek. Öğrencileri ve sevenleri de adına düzenlenen anma etkinliğinde biraraya gelecek.

20 ülkede yayımlanmış 130 makalesi ve 16 kitabı bulunan Karpat, 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü.