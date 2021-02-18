Berik Alibay, Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da yaşıyor. 30 yıldır koleksiyonculuk yapıyor.

Koleksiyonda eski Bronz Çağı’na ait antik eserlerden, Modern Kazak sanatçıların tablolarına kadar bir çok değerli eser yer alıyor.

Mesleği kuyumculuk

Alibay'ın asıl mesleği kuyumculuk.

Gümüş ve altından sayısız eseri bulunuyor. Yaptığı ve topladığı eserler bini aşınca, 2016 yılında evini özel müzeye çevirdi. Kuyumcuya göre Saukele adı verilen şapka müzedeki en değerli şey.

Halı,takı, binicilik ekipmanı ve diğer milli eserleri görmek için yurtdışından çok sayıda turist müzeyi ziyaret ediyor.

Sanatı, yeni kuşaklara aktarıyor

Alibay, milli sanatı yeni kuşaklara aktarmayı da ihmal etmiyor.

Eskiden sadece kendisi çalışan atölyede halihazırda öğrencileri ve oğlu Ziyat da kuyumculuğun püf noktalarını öğreniyor.

Çok sayıdaki öğrencisi en az 3 yıl boyunca bu sanatı öğrenmek için Alibay'dan ders alıyor.