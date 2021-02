Hanau'da ırkçı terör saldırısında oğlunu kaybeden Emiş Gürbüz, o gün yaşananları TRT Haber'e anlattı.

Emiş Gürbüz, "İkinci oğlum geldi, 'Abimin orada dükkanında olaylar olmuş, 4 tane ölü varmış' dedi. Biz o anda dedik zaten sedat gitmiştir. Polisler gelmiş ben görmedim. Sedat'ın kimlik kartını, anahtarını, çakmağını, bir de cebindeki parayı getirmişler. Bir de ölüm belgesini" dedi.

"Çocuğum 5 işçinin hayatını kurtardı"

Irkçı katil Tobias Rathjen, Gürbüz'ün işlettiği kafeye giderken 3 kişiyi de sokak ortasında öldürdü.

Anne Gürbüz, oğlunun o gün çalışanlarını iş yerinden gönderdiği için can kaybının artmasını engellediğini söyledi:

"Burası oğlum Sedat Gürbüz'ün iş yeriydi. O katil buradan geliyor, kapıdan içeri giriyor. Karşıda, tam koltukta Sedat oturuyordu. Sorgusuz sualsiz bir kurşunla çocuğumu öldürüyor. Çocuğum 5 işçinin hayatını kurtarıyor o gece."

"Almanya bana bir can borçlu"

Acılı anne, "Ben size soruyorum. Benim çocuğumu öldürdünüz ya, siz bana bir can borçlusunuz, Almanya bana bir can borçlu. Ben çocuğumu öldürsünler diye bu yaşa getirmedim. Onlar bana bir can boçlu" diye konuştu.

Hanau terör saldırısında, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu ve Ferhat Ünvar ile birlikte 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Irkçı katilin, saldırının ardından evine dönerek annesini de öldürdükten sonra intihar ettiği açıklanmıştı.