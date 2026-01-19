Puslu -3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.01.2026 10:18

Avustralya'nın Sydney kentinde köpek balıkları 2 çocuğa saldırdı

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki Sydney kentinde köpek balıkları 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğa saldırdı.

Avustralya'nın Sydney kentinde köpek balıkları 2 çocuğa saldırdı

ABC News'ün haberine göre, Sydney'in doğusunda 12 yaşındaki bir çocuk köpek balığı saldırısına uğradı.

Saldırıda, her iki bacağından da ağır yaralanan çocuk yoğun bakıma kaldırıldı.

Gün içerisinde, Sydney'in kuzeyinde yer alan Dee Why Plajı'nda bir köpek balığı 11 yaşındaki bir çocuğun sörf tahtasını ısırdı. Çocuk, olaydan yara almadan kurtuldu.

Yetkililer, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve köpek balıklarının yerini tespit etmek amacıyla dronlarla çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

ETİKETLER
Avustralya
Sıradaki Haber
Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:53
Suriye ordusu Tişrin Barajı’nın kontrolü için harekete geçti
10:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu Aydın'a gidecek
10:49
İstanbul'da fabrika yangını: Gökyüzü siyaha büründü
10:34
TBMM'de en düşük emekli aylığı düzenlemesi görüşülecek
10:29
Bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
10:22
Küresel piyasalar haftaya satış ağırlıklı başladı
Adıyaman'daki Çat Barajı tamamen dondu
Adıyaman'daki Çat Barajı tamamen dondu
FOTO FOKUS
Alibeyköy’de karda kayan İETT otobüsü direğe çarptı
Alibeyköy’de karda kayan İETT otobüsü direğe çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ