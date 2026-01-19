Puslu -3.2ºC Ankara
Dünya
AA 19.01.2026 10:14

Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü

Katil İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin güney, kuzey ve orta bölgelerinde hava saldırıları ve topçu atışlarına devam etti.

Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü

Katil İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, güneyde yer alan Han Yunus'un doğusundaki bazı bölgeler, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve top atışlarıyla hedef alındı.

Bölgenin orta kesimindeki Deyr Belah kentinin doğu bölgeleri de topçu atışlarıyla vuruldu.

İsrail ordusu ayrıca Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nin bazı bölgelerini top atışı ve hava saldırısıyla hedef aldı.

Cibaliya beldesinde ise hedef gözetmeksizin ateş açıldı.

Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Adıyaman'daki Çat Barajı tamamen dondu
Alibeyköy’de karda kayan İETT otobüsü direğe çarptı
