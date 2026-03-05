Duman 2.8ºC Ankara
AA 05.03.2026 08:05

Erzurum'da 31 yıl hapis cezası olan hükümlü iftar yaparken yakalandı

Erzurum'da hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, bir alışveriş merkezinde iftar yaptığı sırada yakalandı.

Erzurum'da 31 yıl hapis cezası olan hükümlü iftar yaparken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.A'nın (32), Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde iftar yaptığını tespit etti.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Erzurum
