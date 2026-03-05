Parçalı Bulutlu -2.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 05.03.2026 06:20

‘Savcıyım’ yalanıyla tehditler savurdu, 3 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul'da toplu taşıma aracında tartıştığı bir yolcuya kendisini savcı olarak tanıtıp hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Y.S. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

‘Savcıyım’ yalanıyla tehditler savurdu, 3 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 21 Şubat 2026'da sosyal medya platformlarında paylaşılan ve kamuoyunda gündem olan görüntülere ilişkin re'sen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, toplu taşıma aracında gerçekleşen olayda Cumhuriyet Savcısı olduğunu beyan eden ancak yapılan araştırmada savcı olmadığı anlaşılan şüpheli Y.S'nin, kadın yolculardan birine yönelik, "Seni öldürürüm, yobaz, bir daha Türkiye'de barın bakayım, sen kimsin?" şeklinde sözler sarf ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Y.S. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanarak kamu davası açıldığı kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, şüpheli Y.S. hakkında olay sırasında tartıştığı kadın yolcu ile otobüs şoförüne yönelik söz ve beyanları nedeniyle "hakaret" ve "tehdit" suçlarından yürütülen soruşturmanın ise ayrıldığı ve ayrıca devam ettiği bildirildi.

Olayın geçmişi

Sosyal medyada yayımlanan bir videoda, toplu taşıma aracında bulunan ve kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan bir kadının, tartıştığı yolcuya yönelik "Seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye’de barın bakalım, polis benim emrimde" şeklinde ifadeler kullandığı görülmüş, görüntüler tepki çekmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu ifadeleri kullanan ve savcı olmadığı belirlenen şüpheli Y.S. gözaltına alınmış, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

ETİKETLER
İETT İstanbul
Sıradaki Haber
Drift atan sürücüye 146 bin 712 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:44
Bahreyn, İran'dan gönderilen 74 füze ve 95 İHA'ya müdahale ettiklerini açıkladı
07:37
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları altıncı gününde: Son 24 saatte neler oldu?
07:31
Tahran'da patlama sesleri duyuldu, hava savunma sistemleri devreye girdi
06:55
Katar, ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladı
06:54
BAE, İran'dan Türk hava sahasına balistik füze fırlatma girişimini şiddetle kınadı
06:35
Suudi Arabistan 3 seyir füzesi ve 3 İHA'ya müdahale edildiğini açıkladı
ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İnkilap Meydanı'nı görüntülendi
ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İnkilap Meydanı'nı görüntülendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir Anıtı'nın önünde dua etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir Anıtı'nın önünde dua etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ