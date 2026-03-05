‘Savcıyım’ yalanıyla tehditler savurdu, 3 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 21 Şubat 2026'da sosyal medya platformlarında paylaşılan ve kamuoyunda gündem olan görüntülere ilişkin re'sen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, toplu taşıma aracında gerçekleşen olayda Cumhuriyet Savcısı olduğunu beyan eden ancak yapılan araştırmada savcı olmadığı anlaşılan şüpheli Y.S'nin, kadın yolculardan birine yönelik, "Seni öldürürüm, yobaz, bir daha Türkiye'de barın bakayım, sen kimsin?" şeklinde sözler sarf ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Y.S. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanarak kamu davası açıldığı kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, şüpheli Y.S. hakkında olay sırasında tartıştığı kadın yolcu ile otobüs şoförüne yönelik söz ve beyanları nedeniyle "hakaret" ve "tehdit" suçlarından yürütülen soruşturmanın ise ayrıldığı ve ayrıca devam ettiği bildirildi.

Olayın geçmişi

Sosyal medyada yayımlanan bir videoda, toplu taşıma aracında bulunan ve kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan bir kadının, tartıştığı yolcuya yönelik "Seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye’de barın bakalım, polis benim emrimde" şeklinde ifadeler kullandığı görülmüş, görüntüler tepki çekmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu ifadeleri kullanan ve savcı olmadığı belirlenen şüpheli Y.S. gözaltına alınmış, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.