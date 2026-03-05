Şarampole uçtu, 5'inci kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza kesildi

Ergene'den Çorlu istikametine seyreden A.K. idaresindeki otomobil, Kemalettin Mahallesi çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde 2,02 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü A.K'ye, 5. kez alkollü araç kullanmaktan 390 bin lira idari para cezası uygulandı.