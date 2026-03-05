Parçalı Bulutlu -2.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 05.03.2026 06:33

Şarampole uçtu, 5'inci kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza kesildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsüne, 5'inci kez alkollü araç kullandığı gerekçesiyle 390 bin lira ceza verildi.

Şarampole uçtu, 5'inci kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza kesildi

Ergene'den Çorlu istikametine seyreden A.K. idaresindeki otomobil, Kemalettin Mahallesi çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde 2,02 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü A.K'ye, 5. kez alkollü araç kullanmaktan 390 bin lira idari para cezası uygulandı.

ETİKETLER
Tekirdağ Trafik Kazası Trafik Cezası
Sıradaki Haber
‘Savcıyım’ yalanıyla tehditler savurdu, 3 yıla kadar hapsi istendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:44
Bahreyn, İran'dan gönderilen 74 füze ve 95 İHA'ya müdahale ettiklerini açıkladı
07:37
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları altıncı gününde: Son 24 saatte neler oldu?
07:31
Tahran'da patlama sesleri duyuldu, hava savunma sistemleri devreye girdi
06:55
Katar, ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladı
06:54
BAE, İran'dan Türk hava sahasına balistik füze fırlatma girişimini şiddetle kınadı
06:35
Suudi Arabistan 3 seyir füzesi ve 3 İHA'ya müdahale edildiğini açıkladı
ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İnkilap Meydanı'nı görüntülendi
ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İnkilap Meydanı'nı görüntülendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir Anıtı'nın önünde dua etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir Anıtı'nın önünde dua etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ