Üç ayların başlaması, yüzyıllardır Konya'da çok farklı bir gelenekle kutlanırdı.

Çocuklar günün ilk ışıklarıyla sokağa çıkar, ev ev dolaşıp şeker toplardı. Ancak virüs tehdidi bu yıl geleneğin yaşatılmasına izin vermedi.

Etkinlik, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla yapılmadı.

"Sevinçli oluyorduk"

Çocukken kapı kapı gezerek şeker toğlatığını belirten bir kadın, "Ellerimizde birer çanta ve torbayla gezerdik, annem dikerdi rahmetlik. Onla şeker toparlardık eve gelirdik. Ay şivlilik toplarladık bugün, sevinçli oluyorduk" dedi.

Sokaklar mahzun kaldı

Yüzyıllar boyunca Konya'da sokaklar Regaip Kandili'nin sabahında çocuk sesleriyle şenlenirdi. Ellerine poşetlerini ve torbalarını alan çocuklar kapı kapı dolaşarak şivlilik toplardı. Bu sene koronavirüs salgını sebebiyle sokaklar mahzun kaldı.

"Buraların cıvıl cıvıl çocuk dolması lazımdı"

Esnaflık yapan bir başka kadın ise, "Şimdi buraların cıvıl cıvıl çocuk dolması lazımdı. Biz de esnaflar olarak bunun için hazırlanırdık. Ama bu sene maalesef koronavirüs nedeniyle hiç böyle bir şey olmadı, yaşayamadık" açıklamasında bulundu.

Şehirde 7'den 70'e herkes, seneye, bu kültürel mirası yeniden yaşatmayı arzu ediyor.

Haber: Hasan Ağalar

Kamera: Özgür Karaçal