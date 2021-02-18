Doğanşehir ilçesi Söğüt Mahallesi kırsalında yaralı ve bitkin halde yerde duran puhuyu fark eden jandarma ekibi, kuşa yem ve su verdi.

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu'nun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi vermesi üzerine puhu, tedavisi için görevlilere teslim edildi.

Kuş tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.