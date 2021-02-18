Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 750 polisle "torbacı" operasyonu: 16 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 750 polisin katıldığı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Hacıbaba, Karşıyaka ve Kayaönü mahallelerinde önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
[Fotoğraf: DHA]
Mahallelerin giriş ve çıkışlarının tutulduğu operasyonda, kapıları açılmayan bazı zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.
[Fotoğraf: DHA]
İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin dron ile destek verdiği, helikopter, dedektör köpeklerin de kullanıldığı ve 750 polisin görev aldığı operasyonda 16 zanlı yakalandı.
[Fotoğraf: DHA]
Adreslerde yapılan aramada 4 tabanca, 2 tüfek, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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