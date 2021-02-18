Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Hacıbaba, Karşıyaka ve Kayaönü mahallelerinde önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

[Fotoğraf: DHA]

Mahallelerin giriş ve çıkışlarının tutulduğu operasyonda, kapıları açılmayan bazı zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.

[Fotoğraf: DHA]

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin dron ile destek verdiği, helikopter, dedektör köpeklerin de kullanıldığı ve 750 polisin görev aldığı operasyonda 16 zanlı yakalandı.

[Fotoğraf: DHA]

Adreslerde yapılan aramada 4 tabanca, 2 tüfek, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi.