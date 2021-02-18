Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 16:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa'da alacak verecek kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi. 5 kişi ise yaralandı.
Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi'nde yer alan Mağaralar mevkisinde meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 7 kişi yaralandı. Yaralılardan Mahmut Kama olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan İsa Kama tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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