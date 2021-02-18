Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tüp yüklü kamyonet yandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de bir tüp bayisinin yanında tüp yüklü kamyonette çıkan yangında bir kişi yaralandı.
Yenimahalle ilçesinin Plevne Caddesi'nde Mehmet Gürsoy'a ait tüp bayisi yanında, mutfak tüpü yüklü kamyonette elektrik kontağından yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, polis çevre güvenliği aldı. Yangın, tüplere sıçramadan söndürüldü.
Yangın sırasında kamyonetteki tüpleri indirmeye çalışırken yaralanan iş yeri sahibi Hikmet Gürsoy hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Yangın
Sıradaki Haber
FETÖ firarisi eski polis saklandığı evde yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz