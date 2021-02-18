Adanur için Ankara Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile emniyet mensupları katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende Adanur'un öz geçmişi okundu ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Adanur'un Türk bayrağına sarılı tabutu, toprağa verileceği Polatlı ilçesinin Eski Polatlı köyüne götürülmek üzere tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Evli ve bir çocuk babası olan Adanur, İl Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görev yapıyordu.