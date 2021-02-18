Siyah ve kırmızı benekli alabalıklar Anadolu'ya özgü endemik balık türleri arasında...

Lezzetli oluşunun yanı sıra havyarı da çok kıymetli..

Tokat Almus'taki Ataköy Baraj Gölü de üreme alanlarından biri. Ancak aşırı avlanma nedeniyle yok olma tehlikesiyle de karşı karşıya. Bu nedenle gölde kaçak avcılara göz açtırılmıyor.

Özel koruma altında

Almus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Y. Selim Kepenek, "Bakanlığımızın bize verdiği yetkiye istinaden, yılın 365 günü avlanma yasaklarını kontrol ediyoruz. Burada oltacılarımızın ve diğer ağ atan balıkçılarımızın tamamı yasak kapsamında" dedi.

Balıkların yaşam alanı olan baraj gölünde avlanma yasağı ise süresiz.

Av yasağı süresiz

Almus ilçesi sahip olduğu su habitatıyla ender türlere ev sahipliği yapıyor. İşte bu yüzden Harami Yaylası’nda yılın 365 gününü kapsayan bir av yasağı bulunuyor.

Göl, gün boyunca görevlilerce izleniyor. Denetimlere de hiç ara verilmiyor, yasağa uymayanlara da cezai işlem uygulanıyor.