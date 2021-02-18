Aksaray Gülağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriyedeyken sürekli telefon görüşmesi yapan Nafiz K.'nin durumundan şüphelendi. Telefon görüşmesi sona eren Nafiz K.'nin yanına giden polis, kendisinden para isteyen olup olmadığını sordu.

Nafiz K., telefonda kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan kişinin, bankadaki parasının güvenli olmadığını, tüm parasını çekip kendisine vermesini istediğini anlattı.

Bunun üzerine ekipler, arayanların dolandırıcı olduğunu anlatarak, onlara para vermemesi gerektiği uyarısında bulundu. Polisin uyarısıyla dolandırılmaktan kurtulan Nafiz K., bankadaki 40 bin avrosunu çekmekten vazgeçti.

Daha önce 57 bin lira dolandırıldı

Polis ekipleri, telefon dolandırıcılarını yakalamak için çalışma başlattı. Polisin dikkatiyle dolandırılmaktan kurtulan Nafiz K., polis ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan, Nafiz K.'nin daha önce de telefonda kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan kişilere 57 bin 500 lira gönderdiği öğrenildi.