Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 14:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evlat nöbetine katılım sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Erdal Şeflek 27 yıl önce 8 yaşında iken kaçırılan ağabeyi için oturma eylemine katıldı. HDP İl Binası önünde evlatlarını bekleyen ailelerin sayısı 206 oldu.
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 535. gününde devam ediyor.
Erdal Şeflek, 1994 yılında henüz 8 yaşındayken kaçırılan ağabeyi Ekrem için Siirt'ten Diyarbakır'a giderek oturma eylemine katıldı.
Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 206'ya yükseldi.
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