Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da 256 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz