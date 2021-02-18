Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da kar kalınlığı 120 santimetreye çıktı
[Fotoğraf: AA ]
Bolu'da kar yağışı bir haftadır etkisini sürdürüyor. dondurucu soğuğa bıraktı. Kar kalınlığı yer yer 40 santimetre olurken, yüksek kesimlerde 120 santimetreye ulaştı.
Bolu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle, belediyeye bağlı ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.
İl özel İdaresi'ne bağlı ekipler ise köy yollarında karla mücadele çalışmasına devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklıklarının özellikle yüksek kesimlerde gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesinin ardında Aladağ Yaylası'nda bulunan dereler ile Aladağ Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.
Etiketler: Kar Yağışı
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