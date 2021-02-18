Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mahmud el Hüseyin ve taraf avukatları katıldı.

Sanık savunmasında, maktul dini nikahlı eşinin başka biriyle görüştüğünü öğrendiğini, olay günü de bu nedenle tartıştıklarını, öldürme kastı taşımadığını öne sürdü.

Pişman olduğunu söyledi

Eşinin baygınlık geçirmesi üzerine hemen polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istediğini iddia eden sanık Hüseyin, olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu ifade etti. Sanık avukatı Cihat Tanrıkulu da müvekkilinin tahrik altında kaldığını ileri sürerek, suçun, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın, "hamile olduğunu bildiği eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak'ta yaşayan Mahmud el Hüseyin ile dini nikahlı eşi Halidiye el Hamit arasında 15 Kasım 2019'da tartışma çıkmış, kavga sırasında Hüseyin'in hortumla vurduğu Halidiye el Hamit hayatını kaybetmişti