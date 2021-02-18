Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den 4 kente "yoğun kar" uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde bu akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde başlayıp yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülen kar yağışının, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-25 santimetre) olması bekleniyor.
Yoğun kar yağışıyla etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Kar Yağışı Hava Sıcaklıkları
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