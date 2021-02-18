İnebolu ilçesine bağlı Ulu köyünde 3 gün boyunca kar yağışı aralıksız sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Köyde üç serası bulunduğunu anlatan Hüseyin Tekeci, "1,5 metre kar var. Seralarımın birini kurtaramadım, kar nedeniyle göçtü" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Mustafa Teksizli ise Hacı Mehmet köyünün Şan Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirterek, "Mahalleye yaklaşık 130 santimetre kar yağdı. Suyumuz kesildi, onu yapmaya çalışıyorum. Elektrikler de kesildi. Devletimiz uğraşıyor. Mumla duruyoruz" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Soğuk hava nedeniyle kentin bazı noktalarındaki derelerin yüzeyi buz tuttu.