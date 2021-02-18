Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 31 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 31 evde karantina uygulamasına başlandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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