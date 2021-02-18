Kocaeli'de 230 gram ekmeğin fiyatı 1,75 TL'ten 2 liraya yükseltildi.

Kocaeli Valiliği, alınan bu karara itiraz ederek ekmek tarifesinin iptali için yargıya başvurma kararı aldığını açıkladı.

[Fotoğraf: DHA]

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, "Valiliğin söylediğine doğru ya da yanlış dememiz doğru olmaz. Konu şu an yargıda. Mahkeme sürecini bekleyeceğiz" dedi.

Vatandaşlar da yapılan zammın geri çekilmesini istediklerini söyleyerek, Valiliğin kararını destekliyor.