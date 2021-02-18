Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 11:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de ekmek zammı yargıya taşındı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli Valiliği, 230 gram ekmeğin yeni yapılan zamla 2 TL'den satılmasına itiraz ederek, konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı. Vatandaşlardan da valiliğe destek geldi.
Kocaeli'de 230 gram ekmeğin fiyatı 1,75 TL'ten 2 liraya yükseltildi.
Kocaeli Valiliği, alınan bu karara itiraz ederek ekmek tarifesinin iptali için yargıya başvurma kararı aldığını açıkladı.
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, "Valiliğin söylediğine doğru ya da yanlış dememiz doğru olmaz. Konu şu an yargıda. Mahkeme sürecini bekleyeceğiz" dedi.
Vatandaşlar da yapılan zammın geri çekilmesini istediklerini söyleyerek, Valiliğin kararını destekliyor.
Etiketler: Ekmek
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