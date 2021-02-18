Kentte devam eden ayaz, yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece yağan kar da yolları ve araçların üzerlerini beyaza bürüdü.

Tunca Nehri kenarındaki tarlaların büyük kısmı buz tuttu.

Gece yağan kar yolları ve araçları beyaza bürüdü. Buzlanma olan yollarda da vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

