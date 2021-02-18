Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, yapılan bakımların ardından Antalya Limanı'ndan ayrılıp Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yaptı.

Çalışmalarını sürdüren Oruç Reis kötü hava koşulları nedeniyle 16 Şubat Salı günü sabah saatlerinde Demre'nin Çayağzı Limanı açıklarına demir attı.

Oruç Reis ile beraber kendisine eşlik eden "Ataman" ve "Cengizhan" adlı iki römorkör de Çayağzı Limanı'na yanaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Akdeniz'de yaşanan şiddetli fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle Demre'ye geldiği öğrenilen sismik araştırma gemisi ve beraberindeki römorkörler, 2 günlük bekleyişin ardından bugün sabah saatlerinde bölgeden ayrıldı.