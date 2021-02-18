Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 11:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Oruç Reis Demre'den ayrıldı
[Fotoğraf: DHA]
Doğu Akdeniz'de araştırmalarını sürdürürken olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya'ya demirleyen Oruç Reis ve beraberindeki 2 römorkör bölgeden ayrıldı.
Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, yapılan bakımların ardından Antalya Limanı'ndan ayrılıp Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yaptı.
Çalışmalarını sürdüren Oruç Reis kötü hava koşulları nedeniyle 16 Şubat Salı günü sabah saatlerinde Demre'nin Çayağzı Limanı açıklarına demir attı.
Oruç Reis ile beraber kendisine eşlik eden "Ataman" ve "Cengizhan" adlı iki römorkör de Çayağzı Limanı'na yanaştı.
[Fotoğraf: DHA]
Akdeniz'de yaşanan şiddetli fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle Demre'ye geldiği öğrenilen sismik araştırma gemisi ve beraberindeki römorkörler, 2 günlük bekleyişin ardından bugün sabah saatlerinde bölgeden ayrıldı.
Etiketler: Antalya Doğu Akdeniz Oruç Reis
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