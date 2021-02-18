İETT tarafından hizmet veren otobüs, özel halk otobüsü, metrobüs ve nostaljik tramvayların kullanım oranı her geçen yıl artarken 2020 yılında yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle azaldı.

İETT'nin toplu taşıma araçlarını kullanan kişi sayısı, geçen yıl hariç 2016-2020 arasında yıllık 1 milyarın üzerinde seyretti.

2020'de yolcu sayısı 802 milyonu aştı

Bu kapsamda İETT'yi tercih eden yolcu sayısı, 2016'da 1 milyar 154 milyon 103 bin 653, 2017'de 1 milyar 218 milyon 667 bin 112, 2018'de 1 milyar 255 milyon 393 bin 382, 2019'da 1 milyar 374 milyon 833 bin 227 kişiye ulaştı. Yolcu sayısı, geçen yıl ise 802 milyon 831 bin 418 olarak gerçekleşti.

Bu çerçevede, son 5 yılın verileri dikkate alındığında, İETT ile taşınan yolcu sayısı 5 milyar 805 milyon 828 bin 792 oldu.

En çok özel halk otobüsleri kullanıldı

Son 5 yıllık verilere göre, özel halk otobüsleri ile 5 yılda 2 milyar 211 milyon 822 bin 142 kişi yolculuk yaparken, bu sayı geçen yıl 301 milyon 55 bin 963 kişi oldu.

Aynı sürede diğer otobüslerle 2 milyar 290 milyon 372 bin 220 kişi taşınırken, bu sayı geçen yıl 332 milyon 66 bin 767 olarak gerçekleşti. Vatandaşların hızı dolayısıyla tercihlerinde ilk sıralarda yer alan metrobüsle geçen yıl 167 milyon 568 bin 429 kişi, 5 yılda ise 1 milyar 283 milyon 502 bin 567 kişi taşındı.

Nostaljik tramvayı 5 yılda 1 milyon 375 bin kişi kullandı

Taksim-Tünel hattında hizmet veren nostaljik tramvayı, 5 yılda 1 milyon 375 bin 357, geçen yıl ise 139 bin 34 kişi tercih etti.

Dünyanın en eski 2. metrosu olan, Karaköy-Beyoğlu arasında çalışan Tünel ile 5 yılda 18 milyon 756 bin 506, geçen yıl ise 2 milyon bin 225 kişi yolculuk yaptı.



