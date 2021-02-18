Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün "zirai don" uyarısı yapmasının ardından Antalya’nın Aksu ilçesinde üretici kadınlar, gece seralarında soğuğa karşı ürünlerini korumak için seralarından ayrılmadı.

Sobaların odunla doldurulup yakıldığı don nöbetinde gözlerini biran olsun ürünlerden ve sobadan ayırmayan kadın çiftçiler "Bunu yapmazsak, bir yıllık emeğimiz birkaç dakika da yok olur" dediler.

[Fotoğraf: İHA]

"Bir yıllık emeğimiz bir saatte yok olur"

Kış gününde en zor işin soba yakmak olduğunu kaydeden domates üreticisi Şerife Pesen, "Çiftçinin en zor işi kış gününde soba yakmak. Biz böyle soğuk havalarda bu sobayı yakmaksak, bir gecemiz bir yılımızı alır. Yakarsak mahsul alırız. Gündüz de çalışıyoruz serada. Soğuk zamanlarda gece de soba yakıyoruz’ dedi.

Çamköy Mahallesi’nde üreticilik yapan Samiye Çite, "Gündüz ayrı, akşam ayrı çalışıyoruz. Mecburen hava soğuk ve eksilere düştüğü için sobalarımızı yakıyoruz. Yakmazsak bir yıllık emeğimiz bir saatte yok olur, geriye bir şey kalmaz. Yakmak zorundayız. Sabaha kadar don nöbetimiz devam edecek. Bu şeklide ürünlerimizi korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

[Fotoğraf: İHA]