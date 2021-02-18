Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Meteoroloji Van, Hakkari, Bitlis ile Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van ile Hakkari çevreleri kar yağışlı olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve kuzeybatından yer yer 2 ila 4 kilometre kuvvetinde esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 2, Hakkari'de 2, Muş'ta 1 ve Bitlis'te sıfırın altında 4 derece olması bekleniyor.
Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji
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