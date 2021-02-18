Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012'de dâhil edilen Aizanoi Antik Kenti, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Geçmişi milattan önce 3000'li yıllara dayanan ve asırlara meydan okuyan Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti havadan da görüntülendi.

Aizanoi Antik Kenti

Aizanoi, antik Frigya’ya bağlı olarak yaşayan Aizanitis’lerin ana yerleşim yeriydi. Helenistik dönemde, bu bölge değişimli olarak Bergama’ya ve Bithinya’ya bağlı iken milattan önce 133’te Roma egemenliğine girdi.

Roma imparatorluğu döneminde, tahıl ekimi, şarap ve yün üretimi sayesinde zenginleşmiş ve ünü bölge sınırlarını aşmış olan Aizanoi’de kesin kentleşme bulgularına ancak 1’inci yüzyılın sonlarına doğru rastlandı. Aizanoi kentinin görkemli yapılarına Zeus Tapınağı ile başlanıldığı belirtiliyor.