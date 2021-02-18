Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 10:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 69 gözaltı
Gaziantep’te son 24 saatte 69 şüpheli, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan gözaltına alındı. Operasyonlarda, bir şüphelinin montunun etiketinin içinde eroin ele geçirdi.
Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey Merkez ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi’nde çalıntı malzeme karşılığı uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen bir ikamete operasyon düzenledi.
4 şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin birinin montunun arkasındaki etiketin içinde eroin maddesi bulundu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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