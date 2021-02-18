Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolda mahsur kalan sürücülere kumanya dağıtıldı
[Fotoğraf: AA]
Seydişehir-Antalya karayolundaki kar nedeniyle mahsur kalan sürücülere, Türk Kızılayı tarafından kumanya dağıtıldı.
Seydişehir-Antalya karayolunun 1825 rakımlı Alacabel Mevkiinde etkili olan tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.
Yolda devam eden kar temizleme çalışmaları nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken araçlardaki vatandaşlara Seydişehir Kızılay Şubesi Başkanlığı tarafından kumanya dağıtıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kızılay ilçe koordinatörü Tevfik Balcı, kar yağışı nedeniyle yolda bekleyen sürücülere ve yolculara yiyecek, su gibi paketlenmiş kumanya ikramında bulundu.
Etiketler: Kızılay Kar Yağışı
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