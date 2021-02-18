Kadıköy'de belediye ile işçiler anlaşamadı, temizlik işleri aksadı
İstanbul'da, Kadıköy Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve başladı. Anlaşmazlık temizlik hizmetlerine de yansıyınca sokakta çöp yığınları oluştu.
Kadıköy Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri çıkmaza girince işçiler greve gitti. 16 Şubat'ta başlayan grev, temizlik hizmetlerini de etkiledi.
Çöp toplama araçları çalışmayınca, biriken çöpler toplanmadı, konteynerler doldu taştı. Getirilen yeni çöpler de etrafa saçıldı, sokaklarda büyük yığınlar oluştu.
Kadıköylüler, sağlıklarını tehdit eden bu durumdan şikayetlerini dile getirdi.
Belediye işçileri, haklarını alıp toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanana kadar grevin süreceğini belirtti.
Grev yapan işçilerden İBB'ye tepki
Grev kararı üzerine Kadıköy Belediyesi, ilçedeki çöplerin toplanması için İBB’den yardım istedi. İBB ekipleri, önceki gece ilçenin ana noktalarındaki çöp konteynerlerini boşaltmaya geldiğinde ise grevdeki çalışanlar tepki göstererek çöplerin toplanmasına karşı çıktı.
Bazı belediye çalışanlarına kısıtlama ihlalinden ceza yazıldı
Durumun Kadıköy Belediyesi’ne bildirilmesi üzerine yetkililer konuyu polise aktardı. Polis ekipleri, grev kapsamında gece saatlerinde çöplerin toplanmasına karşı çıkan bazı belediye çalışanlarına koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası kesti.
Öte yandan, Kadıköy Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki birçok noktada çöp konteynerlerinin dolu olduğu görüldü. Grev nedeniyle, özellikle belediye binasının çevresindeki noktalarda çöpler konteynerlerin etrafına taştı.
Grev yapan işçilerin, belediye binası bahçesindeki bekleyişleri de soğuk havaya rağmen sürüyor.
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