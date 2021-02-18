Elazığ’da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla beraber buzlanma meydana geldi. Merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Süleyman Ateş Caddesi’nde de sürücüler zor anlar yaşadı. Rampada çıkmaya ve inmeye çalışan araçlar, peş peşe kaymaya başladı. Kayan araçlar birbirine çarparak durabildi.

Bursa'da da yollar buz pistine döndü, kazalar peşpeşe geldi.

Bursa'da hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düşmesiyle yollar buz pistine döndü. Belediye ekipleri ana arterleri sürekli temizleyip tuzlama çalışması yaparken, ara caddelerde sıkıntılar yaşandı. Balat ve Hamitler mahallelerinde yolların buz pistine dönmesiyle sürücüler araçlarını kontrol edemedi. Onlarca maddi hasarlı kaza meydana gelirken, o anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Şişli’de yoğun kar yağışı sonrası yokuş aşağıya inmeye çalışan sürücü kaymaya başlayınca yanındakiyle birlikte önüne geçerek aracı durdurmaya çalıştı. Galata’da ise sokakta kayan lüks bir otomobil binaya çarparak durabildi.

Üsküdar’da kar yağışı sonrası kaza yapan iki araç sürücüsü, araçlarının başında durduğu esnada arkadan gelen cipin araçlarına çarpmasıyla yola savruldu. Yaşanan kaza da 2 kişi yaralanırken, cip sürücüsü ise hızla olay yerinden uzaklaştı.