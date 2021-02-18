Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 2018 yılı mayıs ayında Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi üyesinin, dönemin müdürü Gürkan Bahar ile yardımcısı İlhan Yalçın’ın, kendisini dolandırıp, zimmetine para geçirdiği yönündeki şikayet üzerine soruşturma başlattı.

Kooperatifte haksız kazanç elde edildiğini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, 6 kooperatif çalışanı, 18 kooperatif üyesi ve bir tarım firması sahibinin birlikte hareket ederek kredi çekip zimmetlerine para geçirdiğini tespit etti.

5 kişi tutuklandı

Bu bilgiler üzerine şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, 25 kişi hakkında savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından Mersin ve Düzce’de operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 8’i kadın, 25 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çek, belge ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Gözaltına alınan 25 kişiden 5’i tutuklandı.

933 bin TL'lik dolandırıcılık

Gözaltına alınan dönemin kooperatifi müdürü Gürkan Bahar’ın 1 milyon TL’lik açık verdiği ve bu açığı kapatmak için üyelerinden Cengiz Akyol’u yanına çağırıp, "Müfettişler kooperatifi denetime geldi. Açık verdim. Sana ürün satmış gibi evrak düzenleyelim. Bu açığı senin üzerinden kapatalım. Daha sonra kendi aramızda anlaşırız" dediği öne sürüldü.

Cengiz Akyol’un, 933 bin TL tutarındaki tohum, gübre ve sulama borusu gibi ürünleri satın almış gibi gösterilip, kooperatife borçlandırıldığı belirlendi. Borcun taksitlerini bir süre ödedikten sonra kooperatif müdürü Bahar’dan parasını isteyen Cengiz Akyol’un parasını alamadığı ve taraflar arasında 933 bin TL’lik bono ve senet imzalandığı tespit edildi.

Parayı Akyol’un akrabaları arasında paylaştırılmış gösterdi

Operasyonun ardından şebekenin usulsüzlüklerine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin görevlendirdiği müfettişlerin, 2018 yılı Mayıs ayında yaptığı denetimde belirlediği 1 milyon TL’lik açığın kapatılması için hayali satış yapılan Cengiz Akyol’un, bölgedeki 4 bin dönümlük arazisini akrabası olan 24 kişiye dağıttığı ve kooperatife üye yaptığı öğrenildi.

Söz konusu 933 bin TL’lik tarımsal malzemenin, Akyol’un akrabaları arasında paylaştırılmış gibi gösterildiği belirlendi. Denetime gelen müfettişlerin, çiftçilerin tohum zamanı gübre, gübre zamanı da tohum aldığını belirlediği ve bu durumun olağan dışı olduğunu, ancak herhangi bir yasal zemin bulamadıkları için cezai yaptırımda bulunamadıkları tespit edildi.

Usulsüzlüğü 3 saatlik ses kaydı ortaya çıkardı

Gürkan Bahar ile yardımcısı İlhan Yalçın’ın, ihraç olma korkusuyla tazminatlarını alıp emekli oldukları öğrenildi. Cengiz Akyol’un, parasını geri almak için Bahar ile Yalçın’ı bir restorana götürdüğü, burada tarafların usulsüzlükleri konuştuğu öğrenildi.

Akyol’un bu görüşme esnasında cep telefonuyla yaklaşık 3 saatlik ses kaydı yaptığı ve dolandırılma konusunun bu ses kaydına yansıdığı tespit edildi. Akyol, bunun üzerine Adana Adliyesi’ne giderek Bahar ve Yalçın hakkında suç duyurusunda bulunduğu, müfettişlere durumu anlattığı öğrenildi.