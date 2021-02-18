Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de tedbirleri ihlal edenlere 95 bin lira ceza
Tunceli'de koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 35 kişiye 95 bin 725 lira ceza kesildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte salgınla mücadele kapsamında denetimler sürüyor.
Bu kapsamda kentte son bir haftada yapılan denetimlerde, 25 kişiye COVID-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları, 10 kişiye de maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 95 bin 725 lira ceza verildi.
Kumar oynayan kişiler hakkında adli işlem de başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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