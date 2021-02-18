Refahiye İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yeniyurt köyünde gece aniden rahatsızlanan 65 yaşındaki Melek Ciboğlu'nun yakınları 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.

Bir metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle kapalı olan köy yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

Erzincan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yaklaşık 5 saat süren karla mücadelenin ardından, hasta kadının evine ulaştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ciboğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.