Sivas'ta kar yağışının durmasının ardından soğuk hava etkisini gösterdi.

Kentte hissedilen hava sıcaklığı bu sabah eksi 17 dereceye kadar düştü.

[Fotoğraf: DHA]

Soğuk havanın etkisiyle Türkiye'nin en uzun nehri olan ve Sivas'tan doğup, Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın kent içinden geçen bazı kısımları buz tuttu.

Özellikle akıntının az olduğu bölümlerin tamamen donduğu görüldü. Kardeşler Mahallesi'ndeki tarihi Eğri Köprü'nün üst bölümünde nehir buzla kaplandı.

[Fotoğraf: DHA]

375 yol ulaşıma kapalı

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu sabah Türkiye'de en düşük hava sıcaklığı, eksi 26 ile Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ölçüldü.

[Fotoğraf: DHA ]

İl genelinde ise köy ve mezralardan oluşan 375 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.