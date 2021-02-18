Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çiğköfteciden sahte parayla alışveriş yapan 2 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'nin Havsa ilçesinde çiğköfteciden sahte parayla alışveriş yapan 2 zanlı gözaltına alındı.
Hacıisa Mahallesi'ndeki iş yerinden çiğköfte alan B.A. ve M.E.'nin verdiği 100 liralık banknotun sahte olduğunu fark eden iş yeri sahibi S.Ç. durumu polise bildirdi.
Şüphelilerin kullandığı araç, polis ekiplerince Edirne'de durduruldu. Araçta ve şüphelilerin üst aramasında sahte olduğu değerlendirilen banknotlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler B.A. ve M.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Sahte Para
Son Haberler
- 13:25
- 13:21
- 13:24
- 13:12
- 13:32
Sıradaki Haber
Edirne'de tarlalar buz tuttu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz