Mersin’in Silifke ilçesinde vatandaşlar yağmurun ardından ormanlık alanın yolunu tutuyor ve lezzetli çam mantarlarını toplamaya başlıyor.

Bölge halkı hem lezzeti hem de ekonomik değeri nedeniyle her kış çam mantarı topluyor.

Kilosu 40 TL'ye satılan çam mantarı büyük rağbet görüyor.

Mantar toplamaya çıkan vatandaşlar, zehirli ve zehirsiz mantarı bilmeyenlerin kesinlikle çam mantarı toplamaya çıkmamaları uyarısında bulunuyor.