Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da zehir taciri 25 kişiye tutuklama
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 zanlıdan 25'i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve fişek bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentteki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilere ait ev ve araçlardaki aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız 12 tabanca ve 1 tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.
[Fotoğraf: İHA]
Operasyonda gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen E.I, A.Ş, F.M, E.D, O.D, A.A, U.K, R.T, İ.P, D.Ş, M.U.K, S.Ö, H.S, K.D, B.T, Ö.A, M.A, Ş.K, A.B, S.İ, K.İ, S.İ, H.T, S.S. ve A.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüpheliler A.Ç, E.D, V.Ö, N.S, M.Ö, U.D, A.Y, A.S. ve İ.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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