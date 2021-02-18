Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 12:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Eren-4 Operasyonu”nda 150 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Eren-4" operasyonunda, 150 kilogram toz esrar, silah, mühimmat ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında icra edilen "Eren-4" operasyonu kapsamında 4 farklı noktada arazi araması yaptı.
Aramalarda, toprağa gömülü vaziyette 150 kilogram toz esrar, makineli tüfek, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, piyade tüfeği, 11 anti tank roketatar, 5 anti personel roketatar, 11 el bombası, iki savunma tipi el bombası, makineli tüfek namlusu, silah üstü gece görüş ve çantası, 1180 fişek, 4 şarjör, gündüz görüş dürbünü, çatal ayak ve çantası, makineli tüfek çatal ayak, 12 palaska ve 28 kütüklük ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu Terör Örgütü Terörle Mücadele
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